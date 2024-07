Итальянский композитор выпустил официальное видео и сингл When Orange Is The Sky. Меланхоличную фортепианную пьесу сопровождают кадры природы во время заката, как следует из названия, оранжевого цвета. Она выйдет 5 июня в составе третьей и последней главы микроисторий Transitions. Напомним, первая часть трилогии увидела свет в ноябре прошлого года, вторая — в марте нынешнего.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Осенью знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 15 октября сразу два концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 17 октября — в Московском планетарии. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini