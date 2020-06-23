Вышел саундтрек Билла Брауна к криминальному роад-муви «Бесчестные» (Infamous) режиссера Джошуа Колдуэлла (Joshua Caldwell), с которым американский композитор уже работал над картинами «Негатив» (2017) и «Остановка» (2014). О завершении работы над музыкой Браун объявил еще весной, а премьера фильма в онлайн-прокате состоялась 12 июня. По сюжету, Ариэль и Дин путешествуют по югу США и на своем пути совершают грабежи с погонями полицейских и убийствами. Влюбленная пара публикует свои криминальные подвиги в социальных сетях, в результате чего получает известность и десятки последователей. По дороге в Голливуд, где их ждет настоящая слава, они должны для себя решить, стоит ли опасная игра свеч.

Билл Браун (Bill Brown) — талантливый композитор, продюсер, обладатель музыкальных наград и номинаций BAFTA, Golden Reel Awards, ITVA, BMI известен нетривиальным подходом к написанию динамичных оркестровок, способных поднять дух своим геройским настроем и хорошенько пощекотать нервы слушателей. В своей студии в Лос-Анджелесе он уже на протяжении многих лет создает захватывающую сложную оркестровую музыку, которая сочетает в себе приключенческий дух с нагнетающей атмосферой триллера. Подробнее с творчеством Билла Брауна можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Один из самых деятельных американских композиторов, создавший музыку к десяткам популярных сериалов, фильмов и видеоигр, вернется в Россию осенью и будет лично дирижировать симфоническим оркестром Cinema and Game Music Orchestra. 23 ноября в Светлановском зале Дома Музыки прозвучат эпические, завораживающие мелодии, под которые проходят баталии в виртуальных королевствах Адена и Элмора. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/brown