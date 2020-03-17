Дорогие друзья,

В связи с распространением коронавируса COVID-19, распоряжениями Правительства и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также исходя из искренней заботы о наших слушателях и артистах мы вынуждены перенести весенние концертные туры Sebastian Plano, Fabrizio Paterlini, Shin Jiho и Wardruna, а также запланированный на 21 марта концерт Florian Christl в Красноярске на осень 2020 года.

Подробную информацию о переносах можно узнать на специальной странице: https://neoclassica.ru/covid-19