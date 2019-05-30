После успеха последнего сольного альбома «Open Heart Story» и сопутствующей EP «More Heart Stories» Люк Говард представил сборник ремейков «Beating Heart Stories». В него вошли новые версии произведений из оригинального альбома, созданные друзьями и соратниками австралийского композитора, включая Бена Лукаса Бойсена (Ben Lukas Boysen), Hania Rani и Снорри Халлгримссона (Snorri Hallgrímsson). Интерпретации охватывают жанры в диапазоне от эмбиента до неоклассики.

Оригинальный альбом «Open Heart Story», в который вошли и хрупкие соло на фортепиано, и глубоко эмоциональные работы для струнного оркестра, записан Люком в период самоанализа и саморефлексии, посвящен расставанию с близкими, детским воспоминаниям и взрослению. Коллеги Говарда постарались по-новому взглянуть на вложенные композитором чувства и смыслы, пропустив их через себя.

Люка Говарда (Luke Howard) называют едва ли не главным современным композитором Австралии, а его музыку — небесной и обволакивающей. Однако ни один эпитет не способен в полной мере передать легкость и глубину мелодий пианиста. Он пишет музыку для кино и выступает на одной сцене с артистами столь разными, сколь схожи по темпераменту босоногий пианист Бенджамин Клементин и пионер техно Джефф Миллз. Аккорды и гармонии в пьесах Говарда постоянно эволюционируют и, прежде чем обернуться волшебной мелодией, неожиданно проваливаются в синтезаторное арпеджио.

Hania Rani — польская пианистка и композитор, выпускница Музыкального университета им. Фредерика Шопена, которая живет на два города, путешествуя между Варшавой и Берлином. Она получила признание благодаря хрупким, нежным пьесам собственного сочинения и изящным аранжировкам произведений своих коллег, в которых сочетаются классическое звучание с трогательными текстами. Hania Rani стремится передать ощущение безграничного пространства и времени, языком музыки выразить влияние Берлина, исландских пейзажей и гор Бещады в юго-восточной Польше, к которым пианистка с детства питает особую любовь.

Подробнее с творчеством Люка Говарда и Hania Rani можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.