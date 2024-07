Арво Пярт — один из самых исполняемых ныне живущих композиторов, который известен своим отшельническим образом жизни. Однако в работе он полная противоположность своему имиджу. Сочетая невероятную чувственность с юмором и энергией, Пярт прославился уникальной композиторской техникой собственного изобретения — тинтиннабули. Именно гармоничный, духовный и минималистичный подход к музыке лежит в основе большинства идей Пярта — идей целостности и красоты, которыми восторгаются тысячи слушателей по всему миру.

Тесное сотрудничество с Амстердамским виолончельным октетом стало основой сюжета документального фильма «That Pärt Feeling: The Universe of Arvo Pärt» голландского режиссера Пола Хегемана (Paul Hegeman), который проливает свет на вселенную композитора. Этот удивительный мир населяют не только классические музыканты вроде дирижера Тыну Кальюсте (Tõnu Kaljuste), скрипачки Кандиды Томпсон (Candida Thompson) или Дэниела Ройса (Daniel Reuss), но и хореографы, такие как Иржи Килиан (Jiří Kylián), режиссеры, такие как Ален Гомис (Alain Gomis), и молодые таланты, такие как эмбиент-композитор Кара-Лис Ковердейл (Kara-Lis Coverdale). «That Pärt Feeling: The Universe of Arvo Pärt» — далеко не последний фильм об Арво Пярте. В частности, Шурин композитора, режиссер Дориан Супин (Dorian Supin), снял о нем серию из четырех документальных фильмов, выходивших на протяжении 25 лет.

Арво Пярт (Arvo Pärt) — один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одно из них. Ближе всего он был к минимализму, но его минимализм — это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом. Подробнее с творчеством Арво Пярта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.