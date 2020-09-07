Композитор Дарио Фаини представил соло-фортепианную версию своего последнего альбома S.A.D. Storm And Drugs, который он выпустил в рамках проекта Dardust. В него вошли шесть акустических пьес из оригинальной студийной работы, которая в свою очередь, объединила две творческие ипостаси музыканта. Первая связана с отказом от культа разума в пользу предельной эмоциональности, вторая же наполнена многочисленными отсылками к электронной сцене и ее восторженной атмосфере. В соло-фортепианной версии Дарио проявляет себя как чувственный пианист-романтик, выводя на первый план мелодию.

Также недавно Дарио аккомпанировал известному итальянскому продюсеру и диджею Бенни Бенасси во время трансляции его выступления в античном амфитеатре Арена-ди-Верона. В качестве прелюдии композитор сыграл пьесу Sunset On M, а завершил шоу неназванным произведением, которое, вероятно, уже в скором времени будет представлено публично.

Dardust — итальянский инструментальный проект, который сочетает в себе хрупкость фортепианного минимализма с авангардной электронной музыкой. Созданный в 2014 году пианистом, композитором и продюсером Дарио Фаини (Dario Faini) ансамбль получил свое название в честь Зигги Стардаста, самого известного альтер эго Дэвида Боуи, и дуэта Dust Brothers, участники которого стали позднее известны под именем The Chemical Brothers.