Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, опубликовала новый клип на второй сингл под названием Sleep On It. Он станет частью нового альбома артистки SEGL, который увидит свет 18 сентября. По признанию Эйвор, это одно из самых диких видео, в которых она когда-либо снималась. Его режиссером выступил Эйнар Эгилс (Einar Egils). Альбом SEGL выйдет спустя 20 лет после студийного дебюта, который созвучен с именем скандинавской певицы — Eivør Pálsdóttir.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов». Подробнее с творчеством Eivør можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 9 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 10 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor