Южнокорейский пианист и композитор выступил в живописной Studio Kiwa в честь грандиозного 100-летнего юбилея автомобильной марки Maybach. В рамках камерного концерта вместе с виолончелистом и скрипачом он сыграл три своих знаменитых произведения: A Moonlight Song, River Flows In You и The Sunbeams, They Scatter. Напомним, в этом году Yiruma с размахом отмечает 20-летие своей карьеры. По этому случаю музыкант весной выпустил альбом оркестровых аранжировок своих лучших произведений The Rewritten Memories и сейчас готовит к выходу сольный фортепианный альбом SOLO, который запланирован на осень.

У выпускника Музыкальной школы Пёрселла и Королевского колледжа в Великобритании Ли Рума (Yiruma) обширная дискография и несколько фантастически успешных альбомов, которые на родине музыканта в Корее возглавляли не только классические, но и поп-чарты. Есть у композитора и «визитная карточка» — пьеса River Flows in You, которую многие узнают с первых нот. Нежные, плавные пассажи Ли Рума опираются на наследие Моцарта и Равеля, он оригинально интерпретирует их идеи. В его музыке также прослеживается сильное влияние нью-эйджа, а более поздним альбомам свойственны кинематографичность и элементы лаунжа. Подробнее с творчеством Yiruma можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.