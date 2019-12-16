На большие экраны выходит новая часть фантастической саги «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (Star Wars: The Rise of Skywalker) режиссера Джей Джей Абрамса. Фильм завершает невероятную историю семьи Скайуокеров, длящуюся уже более сорока лет, и обещает дать ответы на все загадки из предыдущих серий. Музыку к грандиозному финалу после двухлетнего затишья написал американский композитор Джон Уильямс — автор помпезных и пронзительных мелодий почти ко всем фильмам культовой фантастической саги. По случаю долгожданного возвращения композитора в строй редакция «Неоклассики» вспоминает завораживающие и атмосферные саундтреки к самым грандиозным фильмам о космосе.

Читайте подробнее в статье «Великие саундтреки из кино про бескрайний космос» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/kosmos-soundtrack