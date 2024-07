По данным Parrot Analytics, являющийся составной частью вселенной «Звездных войн» сериал «Мандалорец» стал самым востребованным телешоу на всех платформах. Спрос на него был в 31,9 раза выше, чем на любые другие сериалы, включая «Игру престолов», «Корону» и «Очень странные дела».

Автором музыки к сериалу выступил Людвиг Йоранссон. В официальном заявлении шведский композитор сказал, что безмерно благодарен режиссеру и компании Disney+ за возможность поработать с ними, а также что чувствует себя немного «сюрреалистично». Людвиг с особым уважением относится к заслугам Джона Уильямса как классического композитора космической саги и одновременно наслаждается возможностью найти новый звук для франшизы.

В саундтреке он соединил этнические инструменты с мощью оркестровой музыкой, как он уже однажды успешно сделал в фильме «Черная пантера», за музыку к которому швед получил золотую статуэтку «Оскар». Для создания уникального звука он приобрел несколько рекордеров и отправился в лес, чтобы побыть наедине с природой, помедитировать и записать инструменты. Одиночество главного героя Йоранссон подчеркнул сольной партией басовой блок-флейты, которая стала темой мандалорца. Не обошлось и без симфонического оркестра, который музыкально связал новый сериал с оригинальной сагой.

Действие сериала «Мандалорец» происходит пять лет спустя после падения Галактической Империи, но до появления Первого Ордена. В центре сюжета — приключения одинокого наемника-мандалорца, представителя некогда могучей расы благородных воинов, теперь вынужденного влачить жалкое существование среди отбросов общества на дальних рубежах Галактики, вдали от властей Новой Республики. Создателем выступил американский кинорежиссер, сценарист и продюсер Джон Фавро (Jon Favreau).





Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», продюсер и композитор сериалов «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми»-2019 Childish Gambino. В прошлом году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, в этом — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America.