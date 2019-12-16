Новый альбом Доминика Шарпентье — это ода красоте повседневной жизни и окружающей нас дружеской и семейной любви. Он полон надежды и посвящен младшему брату композитора. В основе альбома лежат две концепции. Во-первых, творческий процесс — это всегда эксперимент: автор постоянно пытается изобрести себя заново, используя новые инструменты, такие как аналоговые синтезаторы, и концентрирует свое внимание на звуковых текстурах и ритме, а не на мелодии.

Во-вторых, Lueurs является результатом творческой коллаборации с французским фотографом Лораном Писто (Laurent Pistiaux). Каждая композиция вдохновлена и озаглавлена в соответствии с фотографиями, которые он сделал на острове Уэсан в Бретани. По случайному совпадению именно в этом месте располагается звукозаписывающая студия другого французского неоклассика, Яна Тирсена (Yann Tiersen), который также недавно выпустил новый альбом.

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) значится как последователь Яна Тьерсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.