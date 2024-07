Grandbrothers представил видео на произведение Black Frost из своего нового альбома All The Unknown. По словам участников дуэта Эрола Сарпа и Лукаса Фогеля, они искали того, кто мог бы воплотить драматургию и динамику музыки в красивых и сюрреалистических образах — и режиссер Руперт Хёллер стал тем человеком, который вложил в проект всю свою душу и сердце. Музыканты сразу влюбились в историю о человеке, который столкнулся с чем-то потусторонним. Напомним, в январе Grandbrothers выпустили долгожданный новый альбом All The Unknown, а недавно представили документальный короткометражный фильм о вдохновении, особенностях творческого процесса и своем пути к музыке.

Красивый и отрешенный эмбиент, мерцающие клавишные мелодии, похрустывающие шорохи глитча и IDM. Кто-то скажет, что творчество Grandbrothers ближе к саунд-дизайну, чем, собственно, к музыке. Но стоит только увидеть их выступления вживую… Участники дуэта сознательно помещают себя в рамки минимализма, чтобы раздвинуть их изнутри. В этом своем стремлении музыканты следуют теориям культового американского композитора Стивена Райха. Абсолютно все звуки они извлекают из препарированного пианино, начиненного звукоснимателями, прищепками, зажимами, фильтрами и эффектами. Подробнее с творчеством Grandbrothers можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.