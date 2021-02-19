Спустя два месяца после своего долгожданного онлайн-выступления знаменитый итальянский композитор представил новый мини-альбом Life. Он предваряет полноформатный студийный релиз LifeBlood, который ожидается к выходу уже весной. Большинство произведений Фабрицио сочинил во время гастролей в 2019-2020 годах. Например, White Forest написано под впечатлением от Казани, а Solitude — от Утрехта.

«Life — это шесть фортепианных сольных пьес, камерных и очень нежных. Я записал их на рояле, который препарировал войлоком между струнами и молоточками для создания ощущения большей близости. Мини-альбом является частью более крупного проекта под названием LifeBlood. Вторая часть проекта, над которой я работаю прямо сейчас, запланирована к выходу в виде подкастов, в которых я буду исполнять свою музыку на контрастах. Я родился в 70-х годах, обучался в 90-х, я хотел бы воссоздать гранж-рок в фортепианной тональности», — с решительностью заявляет композитор. Напомним, последней студийной работой Патерлини стал трехчастный цикл Transitions, который пианист выпускал на протяжении нескольких месяцев в конце 2019 и первой половине 2020 годов.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 1 и 2 апреля сразу четыре концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 10 и 11 апреля — в Московском планетарии. Кроме того, композитор даст несколько концертов в рамках фестиваля «Неоклассика» 15, 16, 18 июля — в Петербурге, 17 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini