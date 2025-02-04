Победители «Грэмми 2025» в категориях классической музыки

Победители «Грэмми 2025» в категориях классической музыки04.02.25
На 67-й церемонии вручения премии «Грэмми», состоявшейся 2 февраля 2025 года в Лос-Анджелесе, были объявлены победители в классических номинациях. Мексиканская композитор Габриэла Ортис стала триумфатором вечера, получив три награды за альбом Revolución Diamantina, записанный совместно с Лос-Анджелесским филармоническим оркестром и хором под управлением Густаво Дудамеля. Альбом был отмечен в категориях «Лучший классический сборник», «Лучшая современная классическая композиция» и «Лучшее оркестровое исполнение».
Исландский пианист Викингур Оулавссон удостоен своей первой «Грэмми» в номинации «Лучшее сольное инструментальное исполнение» за запись «Гольдберг-вариаций» Иоганна Себастьяна Баха. Сопрано Карен Слэк и пианистка Мишель Кэнн получили награду за «Лучший классический сольный вокальный альбом» с записью ранее не издававшихся песен Флоренс Прайс под названием «Beyond the Years».
Американский хор The Crossing под руководством Дональда Налли был отмечен в категории «Лучшее хоровое исполнение» за альбом Ochre. Награду за «Лучшую оперную запись» получил Сан-Францисский симфонический оркестр и хор за исполнение оперы «Adriana Mater» покойной композиторки Кайи Саариахо.
Композитор Каролайн Шоу и ансамбль Sō Percussion были признаны в номинации «Лучшее исполнение камерной музыки/малого ансамбля» за запись «Rectangles & Circumstance». Награду за «Лучшую инструментальную композицию» получил Паскаль Ле Бёф за произведение «Strands».
В категории «Лучший звукорежиссёрский альбом, классика» победили звукорежиссёры Марк Донахью и Джон Ньютон за запись Седьмой симфонии Брукнера и «Resurrexit» Мэйсона Бейтса в исполнении Питтсбургского симфонического оркестра под управлением Манфреда Хонека.
Кроме того, композитор Ханс Циммер получил свою пятую «Грэмми» в номинации «Лучший саундтрек для визуальных медиа» за альбом «Dune: Part Two».
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