В прошлом году увидел свет альбом Мартина Кольштедта Ströme, каждая из восьми композиций которого представляет собой сочетание двух оригинальных пьес немецкого композитора. На днях Мартин опубликовал видео с самым его важным на сегодняшний день концертом с хором Гевандхауза — в берлинском Концертхаусе.

Ströme был записан в сотрудничестве с 50 вокалистами лейпцигского хора Гевандхауза в рамках проекта Two Play To Play Карена Лаубе и Матиаса Крэхенбиля, в котором Кольштедт принял участие в сентябре 2017 года. Вместе с хормейстером Грегором Мейером композитор записал новые аранжировки своих произведений. Спустя год прошли премьерные концерты в Германии, которым предшествовали несколько встреч Мартина и Грегора. На подготовку материала и репетиции ушло десять месяцев. Хор Гевандхауза входит в состав одноименного оркестра, который в свою очередь является официальным оркестром Лейпцигской оперы. Его руководителями в том числе были такие знаменитые дирижеры, как Феликс Мендельсон и Вацлав Нейман.

Мистицизм, захватывающая дух встреча с природной стихией, смесь тревоги и восхищения — эти эмоции и атмосфера отчетливо слышны в музыке молодого немецкого композитора и пианиста Мартина Кольштедта (Martin Kohlstedt). Иногда на концертах он теряет самообладание, всецело увлекаясь игрой. Пугающе прямолинейный и даже агрессивный, Кольштедт натягивает нерв, как струну. Но только для того, чтобы разрешить пьесу яркой, легкой и предельно выразительной мелодией. Совмещая в своей музыке звучание классического пианино и родес-пиано, он вольно перемещается по смежным с постклассикой территориям — от эмбиента к минималистичной электронике и обратно. Подробнее с творчеством Мартина Кольштедта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.