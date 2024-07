Вышел новый, третий в дискографии молодого немецкого пианиста полноформатный альбом, который получил название Episodes. В нем Флориан Кристл дает полное представление о мире своих чувств. Согласно словарю, эпизод является небольшим событием в рамках более крупного — и именно эти короткие жизненные отрезки вдохновляют композитора, когда тот садится за рояль и просто позволяет своим чувствам и настроениям проявиться в мелодиях. Всепоглощающая любовь Кристла к музыке многогранна, от глубокой тоски до бурной эйфории, что наглядно демонстрируют как нежное, так и напористое звучание скрипок, альта, виолончели и контрабаса в сочетании с эмоциональным и энергичным фортепиано.

В Episodes вошли 18 произведений, три из которых представляют собой сольные фортепианные версии Melodie, Leidenschaft и Ungewiss. Одна из композиций — Tempesta for 2 Pianos — вдохновлена увертюрой «Кориолан» Людвига ван Бетховена и сыграна Флорианом на пару с его таинственным коллегой по сцене Piano Novel. Это не единственный реверанс Кристла в сторону классики — композитор также включил в треклист собственную фортепианную вариацию Струнного концерта соль минор RV 156 Антонио Вивальди. В записи альбома также приняли участие ансамбль The Modern String Quintet, скрипачка Эстер Абрами (Esther Abrami) и виолончелист Гереон Тейс (Gereon Theis).

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Флориан Кристл выступит в России в октябре в сопровождении струнных с программой своих лучших произведений и композициями из нового альбома Episodes. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/christl