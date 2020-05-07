Вместе с выходом нового сингла Tegel пианист Lambert представил новый анимационный клип, вдохновленный одноименным немецким аэропортом. На фоне силуэта маски сардинского быка, в которой на публике неизменно появляется композитор, мелькают самолеты, проводники, картинки с мерами авиабезопасности и туристические символы Берлина, такие как сосиски карривюрст и медведь.

«Всем известно о прекращении полетов по всему миру, и сейчас стало понятно, что они были не особенно-то нам и нужны. К тому же, сами по себе полеты — это еще и вред для нашей дорогой планеты. В итоге вы покупаете слишком дорогой кофе на слишком дешевых рейсах. Сегодня система выдала ошибку, но раз уж мы сделали паузу, не могли бы вы перестроить мой любимый аэропорт Тегель, чтобы мы смогли им пользоваться в будущем? Это такое хорошее, уютное (и некрасивое) место. Я бы не хотел пропустить этот момент», — иронизирует Lambert. Напомним, ранее композитор представил синглы Leicester и Balcony Hotel со своего будущего мини-альбома Alone II, который увидит свет 3 июля.

Lambert — немецкий пианист, скрывающийся под сардинской маской быка. За основу своей музыки он берет чистое звучание фортепиано и нередко смешивает его с синтезированными звуками, оставаясь верным романтическим мелодиям и минимализму. Одна из первых крупных сольных работ музыканта — Sweet Apocalypse — вышла в 2017-м. Спустя год пианист выпустил два совместных альбома: Exodus с немецким электронщиком Stimming и We Share Phenomena с британским вокалистом Dekker. В 2019 году вышел EP Alone, состоящий из изысканных сольных фортепианных пьес, вдохновленных четырьмя состояниями одиночества, которые музыкант испытывает во время игры на пианино.