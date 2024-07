Греческий пианист Hior Chronik выпустил официальный клип на свою пьесу We Will Grow Up Together, вошедшую в пятый выпуск компиляции Piano Cloud Series. В видео композитор обращается к теме пробуждающейся по весне природы — фирменное меланхоличное звучание фортепиано сопровождает кадры с цветущими растениями, которые человечество практически не увидит в условиях пандемии. В прошлом году у Hior Chronik вышел альбом Blind Heaven с участием Hani Rani, Франческо Донаделло, Масаёси Фудзита и Амбер Ортолано.



Гиоргос Пападопулос, больше известный как Hior Chronik, в начале карьеры увлекался джазом, работал музыкальным обозревателем в различных журналах и со временем пришел к сочинению собственной музыки. Сегодня внимание композитора сосредоточено на минималистичном эмбиенте и кинематографической, меланхоличной неоклассике, в основе которой пианино, увлекающие за собой продолжительные мелодии и выразительные мотивы. На его счету несколько сольных неоклассических альбомов под собственным именем, а также псевдонимом Pill-Oh и в паре с электронщиком Arovane.