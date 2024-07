Команда проекта NPR Music опубликовала видео, на котором британский композитор вместе с Американским ансамблем современной музыки (American Contemporary Music Ensemble) исполняет три своих произведения: On The Nature Of Daylight, Vladimir’s Blues и Infra 5. Первое он написал в ответ на войну в Ираке 2003 года, второе посвятил писателю Владимиру Набокову и его страстному увлечению энтомологией, а третье — это успокаивающая, вдумчивая пьеса с отсылкой к песенному циклу «Зимний путь» Франца Шуберта из балета «Инфра», написанного Рихтером по мотивам терактов 2005 года в лондонском метро.

Макс Рихтер (Max Richter) — композитор удивительно тонкого вкуса и поразительной интуиции, который едва ли не в одиночку вывел постмодернизм в рамках современной академической музыки на новую высоту. Его работы увлекают на уровне самой идеи. Интерпретации «Времен года» в жанре минимализма. Интерактивный проект в сотрудничестве с неврологами, в рамках которого под музыку Рихтера слушатели засыпают прямо в концертном зале. Наконец, альбом-приключение Memoryhouse, который положил начало целой серии релизов, объединенных общей концепцией – постклассика и художественная декламация. Подробнее с творчеством Макса Рихтера можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.