Алессандро Мартире принял участие в съемках видео для XXV зимних Олимпийских игр, которые состоятся в 2026 году в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Milano Cortina 2026). В поддержку будущих соревнований опубликован клип Futura. A new beginning (Будущее. Новое начало») с девизом «Будущее — всеобщая победа» (Futura, il futuro è una vittoria di tutti), на котором показаны заснеженный Милан, пейзажи горного курорта Кортина-д’Ампеццо, спортсмены, включая лучшую лыжницу страны и посла игр Дебору Компаньони, а также сам композитор, исполняющий фортепианное произведение под названием Aria на дизайнерском рояле Waves. Ролик приурочен к презентации официальных логотипов Олимпийских и Паралимпийских зимних игр, а пьеса посвящена диалогу итальянского пианиста с природой. Напомним, недавно Алессандро Мартире представил свой новый проект Ice Waves и видео, на котором он исполняет пьесу Heart из нового альбома Share The World на фоне живописного озера Стаз в Швейцарии.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Летом 2021 года Алессандро Мартире выступит на фестивале «Неоклассика», который пройдет по случаю десятилетия одноименного концертного агентства. Выступление итальянского композитора состоится 15 и 16 июля в Петербурге, 17 и 18 июля — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/nfestival