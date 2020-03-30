Знаменитый итальянский пианист выпустил вторую часть трилогии Transitions. Ранее, в качестве прелюдии к релизу, Фабрицио опубликовал чувственную, меланхоличную композицию That feeling, though, отдельные фрагменты которой размыты электронными эффектами. Напомним, цикл произведений Transitions был записан композитором живьем в роскошной Вилле Диониси в Сереа в итальянской провинции Верона в один из жарких июльских дней 2019 года. Весь процесс записи был также задокументирован в одноименном короткометражном фильме, который был опубликован параллельно с выходом первого альбома. Первая часть трилогии увидела свет в ноябре прошлого года.

Фабрицио Патерлини (Fabrizio Paterlini) совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: пышные, чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от тенденций дня сегодняшнего. Итальянец признается, что любит давать своей музыке дышать, оставляя пространство между нотами и звуками, а искусство вычитания и сокращения находит не менее важным, чем искусство сочинения мелодий. За спиной у композитора накопилось уже девять номерных альбомов, которые он издает на собственном лейбле Memory Recordings. Подробнее с творчеством Фабрицио Патерлини можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Осенью знаменитый итальянский неоклассик впервые выступит в России с полнокупольным визуальным шоу с углом обзора 360 градусов и специальной программой своих лучших произведений. 15 октября сразу два концерта пройдут в петербургском Планетарии №1, 17 октября — в Московском планетарии. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/paterlini