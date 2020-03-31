Композитор Доминик Шарпентье издал запись своего концерта в Médiathèque Auditorium, который состоялся во французском курортном городке Йер 29 февраля нынешнего года. В сборник вошли 16 произведений автора. По стечению обстоятельств, это выступление стало последним в гастрольном графике артиста перед пандемией коронавируса и закрытием Европы на карантин. Также француз выпустил новый сингл La Caresse, название которого в переводе с французского означает нежное и любящее прикосновение. Доминик сочинил его для своей маленькой дочери Манон, пока она дремала на диване возле его пианино. Напомним, не так давно французский композитор выпустил новый студийный альбом Lueurs о красоте повседневной жизни и окружающей нас любви.

В преемственных иерархиях французской неоклассической и постклассической сцены Доминик Шарпентье (Dominique Charpentier) значится как последователь Яна Тирсена. Параллельно с музыкой для кино, которая неизменно подчеркивает тонкий драматизм героев фильмов, композитор пишет множество саундтреков для компьютерных игр, где использует куда более веселые и яркие музыкальные краски. Всего за пару лет Доминик с легкостью овладел тонкостями абстрактного хип-хопа, электро, инструментального рока и помпезной оркестровой музыки. Он работает с текстурами и слоями как заправский эмбиент-артист, уделяя саунд-дизайну не меньше внимания, чем собственно мелодиям. Подробнее с творчеством Доминика Шарпентье можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.