Американская киноакадемия объявила номинантов на премию «Оскар». Саундтрек композитора Александра Деспла к фильму «Маленькие женщины», ранее вошедший в шорт-лист премии, заявлен в категории «Лучшая оригинальная музыка к фильму». Помимо француза за золотую статуэтку поборются Джон Уильямс («Звёздные войны: Скайуокер. Восход»), Томас Ньюмен («1917»), Рэнди Ньюмен («Брачная история») и Хильдур Гуднадоттир («Джокер»). 92-я церемония вручения наград «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. Напомним, что на прошлой неделе композитор Александр Деспла был номинирован на премию BAFTA 2020.

«Оскар» — главная и самая престижная премия в мире кино — ежегодно вручается Американской академией кинематографических искусств и наук, в состав которой входит более 6000 человек, разделенных по профессиональным гильдиям (актеры, режиссеры, сценаристы, продюсеры и т. д.). На сегодняшний день награда присуждается в 24 основных категориях.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 4 февраля Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 5 февраля, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat