Датская певица и пианистка Агнес Обель объявила о выходе своего нового альбома Myopia 21 февраля 2020 года. Как и в случае с предыдущими студийными работами Philharmonics, Aventine и Citizen Of Glass, которые Агнес записала в одиночку в своей берлинской домашней студии, артистка вновь выбрала добровольную творческую изоляцию. Она отгородилась от любого внешнего воздействия, способного повлиять на качество сочинения, записи или сведения. «Для меня композиторство тесно связано со словами и историями, стоящими за каждой песней, — утверждает Обель. — Как бы парадоксально это ни звучало, мне нужна собственная близорукость (myopia) для создания музыки». В новом альбоме датчанка экспериментирует с техниками обработки своего призрачного вокала на фоне кротких струнных, рояля, челесты и лютеал-пианино.

И пускай музыка датской пианистки великолепно подходит к мрачной ауре современного новостного потока, содержание первого сингла, Island Of Doom, гораздо более личное. «Песня состоит из разбитых на фрагменты фортепиано, виолончельных пиццикато и хоралов. По моему опыту, когда кто-то из твоих близких умирает, невозможно осознать, что ты уже никогда не сможешь с ними ни поговорить, ни побыть вместе. Для вас они по-прежнему живы, потому что в сознании ничего не изменилось, они все еще там со всеми, кого вы знаете», — рассказывает о подтексте первой опубликованной композиции из своего нового альбома Агнес.

Агнес Обель (Agnes Obel) — одна из самых оригинальных исполнительниц неоклассики. Меланхоличная камерная музыка датской певицы и пианистки с академическим образованием и элегантным голосом укоренена в атмосферном, кинематографическом творчестве Antony & the Johnsons и Лизы Ханниган, но со своей особой скандинавской рафинированной лаконичностью.