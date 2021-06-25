Дэн Ромер написал музыку к мультфильму «Лука» (Luca) режиссера Энрико Касароса, который в свою очередь посвятил свою работу Эннио Морриконе. По задумке режиссера, великий итальянский композитор должен был изначально написать саундтрек, но умер прежде, чем его успели попросить об этом. Ромер черпал вдохновение из классической итальянской киномузыки, а также народной и поп-музыки того времени, когда происходят действия мультфильма (конец 50-х – начало 60-х годов). У композитора нет итальянских корней, но он вырос в Бруклине, поэтому итальянские американцы были огромной частью его жизни. По признанию Дэна, он хотел воспроизвести звучание таких легендарных итальянских авторов, как Нино Рота, Никола Пьовани и Луис Бакалов.

Работа над музыкой началась в июле прошлого года. Запись проходила в середине марта нынешнего в соответствии со строгими санитарно-эпидемиологическими правилами: секции струнных, духовых и ударных — всего 82 музыканта — были записаны отдельно и позднее сведены вместе в студии. Для придания особого итальянского колорита Дэн, как искусный шеф-повар, подобрал правильную инструментальную приправу: немного аккордеона, щепотка мандолины, акустическая гитара и пиццикато — ровно столько, чтобы намекнуть на местность и время действия мультфильма. А назойливых родителей Луки, например, озвучивают бас-кларнет и туба.

У Ромера, олдскульного рок-н-ролльщика по натуре, никогда не было классической гитары с нейлоновыми струнами, но он специально приобрел ее для работы над саундтреком к «Луке». Его партии гитары и аккордеона также можно услышать на записи. «Я аккордеонист с 20-летним опытом, и это для меня шок, потому что я все еще довольно плохо играю на инструменте, — смеется композитор. — Но было так приятно сидеть перед парой микрофонов и просто играть на нем каждый день в процессе работы над саундтреком».

Дэн Ромер (Dan Romer) — американский композитор, продюсер, автор музыки к фильмам «Звери дикого Юга», «Безродные Звери», «В поисках кораллов», «Глисон», «Хороший доктор», «Джим: История Джеймса Фоури», сериалам «Супермен и Лоис», «Рами», «Хороший доктор», видеоигре Far Cry 5.