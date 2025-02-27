Фабрицио Патерлини анонсировал альбом ATTITUDE

Фабрицио Патерлини анонсировал альбом ATTITUDE27.02.25
Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом ATTITUDE — релиз состоится 21 марта 2024 года. Этот проект представляет собой переосмысление семи знаковых песен альтернативного рока и гранжа, превращённых в камерные, глубоко личные инструментальные произведения.
Патерлини подчёркивает, что ATTITUDE — это не просто сборник фортепианных каверов, а дань уважения и попытка взглянуть на легендарные композиции с новой точки зрения.
«Эти песни годами были частью моей жизни. Они сформировали мой слух, моё восприятие музыки. Теперь я хочу исследовать их иначе — в обнажённом, сыром и интимном звучании», — говорит композитор.
В альбом вошли следующие треки: «All Apologies» (Nirvana), «Nothingman» (Pearl Jam), «Nutshell» (Alice in Chains), «Black Hole Sun» (Soundgarden), «Lieve» (Marlene Kuntz), «Labyrinth» (Elisa), «Angie» (Verdena).
Выбор песен охватывает знаковые композиции 90-х годов, когда альтернативный рок и гранж сформировали целое поколение слушателей. При этом среди треков есть и итальянские исполнители, такие как Marlene Kuntz и Verdena, что подчёркивает личную связь Патерлини с материалом.
Гранж на фортепиано — новая грань эмоций. Проект ATTITUDE продемонстрирует, как можно передать энергию и эмоции гранжа через минималистичные фортепианные композиции. Вместо резких гитарных риффов и громких барабанов — чистый звук клавиш, который раскроет новые оттенки знакомых мелодий.
Альбом выйдет 21 марта и будет доступен на всех цифровых платформах.
Читайте также: Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды
Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от сегодняшних тенденций. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Похожие новости
Композиции Юки Мураты в новых клипах фотографа Хироши Йошиды24.02.25
Японский фотограф Хироши Йошида, известный своими снимками природных ландшафтов, опубликовал три новых видеоролика с музыкой Юки Мураты...
Интервью Дастина О'Хэллорана о новом альбоме 100120.02.25
Дастин О'Хэллоран в недавнем интервью рассказал о работе над альбомом 1001, влияниях и вдохновениях новой пластинки...
Композитор Макс Рихтер дал концерт в Sydney Opera House18.02.25
Совместно с ансамблем American Contemporary Music Ensemble (ACME) Макс Рихтер представил полные версии двух своих альбомов в Sydney Opera House...
Юки Мурата поделилась 22-м треком «sailing with no destination» с альбома 24 Piano Sketches17.02.25
Японская пианистка и композитор Юки Мурата представила 22-й трек «sailing with no destination» из своего нового сольного альбома 24 Piano Sketches...
Такахиро Кидо и Юки Мурата поделились новостями о совместном EP группы Anoice и Кенджи Адзумы14.02.25
Участники японской группы Anoice, композитор Такахиро Кидо и пианистка Юки Мурата, делятся подробностями о новом мини-альбоме...
Людовико Эйнауди об отношениях с лейблом, живых выступлениях и популярности в TikTok11.02.25
В недавнем интервью Людовико Эйнауди поделился мыслями о значении живых выступлений, сотрудничестве с лейблом Decca и популярности в TikTok...