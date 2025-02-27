Фабрицио Патерлини анонсировал альбом ATTITUDE

27.02.25

Итальянский композитор и пианист Фабрицио Патерлини анонсировал новый альбом ATTITUDE — релиз состоится 21 марта 2024 года. Этот проект представляет собой переосмысление семи знаковых песен альтернативного рока и гранжа, превращённых в камерные, глубоко личные инструментальные произведения.

Патерлини подчёркивает, что ATTITUDE — это не просто сборник фортепианных каверов, а дань уважения и попытка взглянуть на легендарные композиции с новой точки зрения.

«Эти песни годами были частью моей жизни. Они сформировали мой слух, моё восприятие музыки. Теперь я хочу исследовать их иначе — в обнажённом, сыром и интимном звучании», — говорит композитор.

В альбом вошли следующие треки: «All Apologies» (Nirvana), «Nothingman» (Pearl Jam), «Nutshell» (Alice in Chains), «Black Hole Sun» (Soundgarden), «Lieve» (Marlene Kuntz), «Labyrinth» (Elisa), «Angie» (Verdena).

Выбор песен охватывает знаковые композиции 90-х годов, когда альтернативный рок и гранж сформировали целое поколение слушателей. При этом среди треков есть и итальянские исполнители, такие как Marlene Kuntz и Verdena, что подчёркивает личную связь Патерлини с материалом.

Гранж на фортепиано — новая грань эмоций. Проект ATTITUDE продемонстрирует, как можно передать энергию и эмоции гранжа через минималистичные фортепианные композиции. Вместо резких гитарных риффов и громких барабанов — чистый звук клавиш, который раскроет новые оттенки знакомых мелодий.

Альбом выйдет 21 марта и будет доступен на всех цифровых платформах.

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Фабрицио Патерлини совсем не похож на модных немецких или скандинавских музыкантов-неоклассиков новой волны. Их патентованному минимализму, аскезе и сдержанности он приводит крайний аргумент: чувственные, трогательные мелодии, в которых больше от музыки эпохи романтизма, чем от сегодняшних тенденций. Подробнее с творчеством Юки Мурата можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.

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