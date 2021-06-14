Композитор Анна Фиби, половинка британского дуэта AVAWAVES, объявила о подготовке нового сольного альбома под названием Sea Souls. Первыми ласточками будущей студийной работы стали два сингла — Horizons и Beyond Horizons, — объединившие фирменное звучание скрипки, фортепиано и электронную музыку. Создававшийся на протяжении всего 2020 года альбом является своеобразной формой медитации, вдохновленного морем катарсиса, уводящего слушателя в путешествие по глубинам души. Релиз намечен на 3 сентября.

В качестве гостевых артистов в записи приняли участие Клара Шуман, Фил Манзанера, Джейк Даунс, Марк МакКогриан, Натали Филли, Анил Себастьян, Элоиза Вернер. Обложку и другие иллюстрации для релиза нарисовала сестра Фиби, дизайнер Софи Макэллиготт. Например, в пьесе Salena поверх музыки мужской голос читает стихи. Напомним, в прошлом году AVAWAVES также анонсировали свой второй альбом, который по-прежнему находится в стадии подготовки. Кроме того, в настоящее время девушка записывает музыкальный фон к «Английским стихотворениям из школы», сборнику стихов, написанным детьми-беженцами, осевшими из Великобритании.

Получившие академическое образование скрипачка и композитор Анна Фиби (Anna Phoebe) пишет музыку для кино и телевидения, аккомпанирует таким группам, как Roxy Music, Trans-Siberian Orchestra, Jethro Tull, сотрудничает с Европейским космическим агентством, Всемирным фондом дикой природы, Королевской балетной школой Великобритании и благотворительной организацией Cancer Research. Она специализируется на междисциплинарных коллаборативных проектах в области науки, космоса, поэзии, танца, кино и искусства.