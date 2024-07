Heroes of Might and Magic, Lineage, Warcraft, The Witcher, The Elder Scrolls… Многие шедевры фэнтези стали великими во многом благодаря завораживающим эпическим саундтрекам, которые цепляют с первых нот. Их авторам удалось сделать музыку не менее важной, чем увлекательный сценарий или геймплей. Она настолько органично дополняет замысел разработчика, что без нее игру уже невозможно представить. Удачно подобранный саундтрек заставляет вновь и вновь возвращаться к игре, а самые яркие из них выходят за пределы виртуальной вселенной и надолго остаются в плейлистах восторженных фанатов. Под музыкальные иллюстрации композиторов к фэнтезийным сюжетам еще интереснее заглядывать в альтернативные миры по ту сторону экрана монитора и телевизора. Иногда творения композиторов даже превосходит популярность игры и получают вторую жизнь в виде полноценной концертной программы. «Неоклассика» представляет золотую коллекцию музыки из эпических видеоигр, благодаря которой они получили культовый статус и навсегда остались в памяти поколений.

«Неоклассика» дарит незабываемую возможность насладиться шедеврами культовых современных композиторов в живом исполнении. Оркестр CAGMO, заслуживший свое признание как у авторов с мировым именем, так и у преданных слушателей, перенесет в завораживающий мир трогательной, глубокой, искренней музыки, открыв новые грани современного композиторского искусства. В новой серии мероприятий каждый сможет найти концерт по своему вкусу, благодаря богатому разнообразию программ, составов и премьер.

Оркестр CAGMO исполнит музыку из эпических фэнтези-игр, благодаря которой они получили культовый статус и навсегда остались в памяти поколений: Москва — 15 мая и 9 июня, Санкт-Петербург — 18 мая и 25 июня. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/cagmo-epic