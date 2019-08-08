Авторов музыки к боевикам и блокбастерам нередко упрекают в излишней работе на публику и даже в «попсе», но сложно поспорить с тем, что талантливая работа композитора придает фильму дополнительную эмоциональную глубину и позволяет реализовывать самые смелые фантазии. Созданные ими произведения захватывают дух, а зритель во время просмотра погружается в атмосферу чего-то тревожно-великого и масштабного. Мы выбрали самые эпичные саундтреки, без которых задумки сценаристов и режиссеров не достигли бы такой ошеломляющей популярности.

Читайте подробнее в статье «Эпичные саундтреки к фильмам, от которых захватывает дух» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

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