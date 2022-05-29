Про свой новый альбом Underwater, в котором значимое место занимает композиция Wind Sond, итальянский композитор написал: “звуки, уносящие в другое пространство”. В данном клипе переданы безмятежность, мелодичность и простота композиции Эйнауди через видеоряд.

Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) – один из самых выдающихся композиторов-неоклассиков, автор музыки к фильмам «1+1», «Земля кочевников». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди, а также его альбомом Underwater, можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.