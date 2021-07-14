В Лос-Анджелесе объявили номинантов премии «Эмми-2021». Композитор Людвиг Йоранссон вновь претендует на звание лучшего в категории «Выдающаяся музыкальная композиция для сериала (оригинальная драматическая партитура)» за работу над саундтреком к сериалу «Мандалорец». Кроме знаменитого шведа в этой номинации за статуэтку поборются Крис Бауэрс («Бриджертоны»), Лаура Карпман и Рафаэль Саадик («Страна Лавкрафта»), Мартин Фиппс («Корона»), Адам Тейлор («Рассказ служанки») и Сиддхартха Кхосла («Это мы»).

В номинации «Музыкальная композиция для мини-сериала или антологии, фильма или специального выпуска (оригинальная драматическая партитура)» заявлены композиторы Джефф Руссо («Фарго»), он же совместно с Зои Китинг («Осло»), Карлос Рафаэль Ривера («Королевский Гамбит»), Николас Брителл («Подземная железная дорога»), Кристоф Бек («Ванда/Вижн»).

В свою очередь в номинации «Музыкальная композиция для документального фильма или специального выпуска (оригинальная драматическая партитура)» между собой соревнуются композиторы Майкл Эбелс («Аллен против Фэрроу»), Кэтрин Бостич («Американские мастера»), Стивен Прайс («Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете»), Марк Кроуфорд («Социальная дилемма») и Брэнфорд Марсалис («Тасла в огне: Расовые беспорядки 1921 года»).

«Эмми» (Primetime Emmy Awards) — престижная международная премия, которая считается телевизионным эквивалентом «Оскара» и «Грэмми». Золотые статуэтки в виде крылатой женщины с символическим атомом в руках вручаются Академией телевизионных искусств и наук, решение которой основано на оценках около 23 тысяч ее членов. В этом году церемония вручения пройдет в 73 раз в Лос-Анджелесе 19 сентября (20 сентября по московскому времени).