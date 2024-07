Исландский композитор представил саундтрек к своему фильму When We Are Born. В него вошли сыгранные и записанные непосредственно во время съемок произведения из нового альбома some kind of peace — Spiral, Woven Song, Undone — и фортепианная пьеса Saudade. Последняя также должна была войти в альбом, но Арналдс на момент записи так и не нашел для нее подходящего места в треклисте.

«Прошло почти два года с тех пор, как я сидел в кафе на Бали и делал первые наброски сценария, — рассказывает историю создания фильма композитор. — На тот момент это была лишь задумка, но я был полон решимости воплотить ее в жизнь. И вот год спустя я снимаюсь в промозглых декорациях фильма, действие которого происходит во время летнего ливня в Исландии — в разгар пандемии — с 30 очень мокрыми, замерзшими и красивыми людьми, которые сделали все возможное, чтобы воплотить мою идею в реальность. Я мог испытывать только непреодолимое чувство благодарности. Я очень признателен всем, кто сделал это возможным, особенно моему творческому партнеру и визионеру Винсенту Муну. Как и в случае с альбомом, на котором основан проект, путешествие по сюрреалистическому миру When We Are Born в конечном итоге сосредоточено на том, как мы все движемся вперед».

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act и свежий альбом some kind of peace. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds