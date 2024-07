Британский композитор и всемирно известный тапер выпустил новый альбом под названием Silent Sirens, который сочинил во время изоляции и посвятил выдающимся женщинам немого кино. В основе произведений лежат музыкальные темы, созданные Стивеном Хорном за его 30-летнюю карьеру. Хотя они очень слабо связаны с фильмами, для которых изначально создавались, у большинства этих фильмов есть две общие черты. Во-первых, они обладают определенной хонтологической чертой, оставляя без ответа вопросы, которые отражаются в сознании зрителя еще долгое время после финальных титров. Во-вторых, в них самое сильное впечатление производят талантливая игра ведущих актрис и их яркие роли. Объединение этих двух элементов позволило придумать общую тему для Silent Sirens.

Например, пьеса Will You Wait? основана на теме любви из саундтрека к поседнему немому фильму Альфреда Хичкока «Человек с острова Мэн», снятого в 1929 году по одноименному роману британского писателя Холла Кэйна. А The Water Guards Their Secret является переработкой финальных интертитров фильма Андре Антуана «Ласточка и синица» 1924 года. Хотя мелодия Beyond the Trees взята из саундтрека для фильма Майлза Мандера «Первенец» 1928 года, ее название — прямая цитата матери Стивена, которая скончалась в ноябре прошлого года от болезни Альцгеймера. Единственным исключением из правила стала пьеса Meditation for Miranda, не имеющая отношения ни к одному фильму, поскольку изначально была написана в честь возлюбленной композитора. По словам Хорна, он старался придать альбому особое настроение, чтобы его слушали как единое целое, и произведения не казались фрагментами саундтреков к отдельным немым фильмам.

Стивен Хорн (Stephen Horne) уже давно считается одним из ведущих мировых таперов. В течение тридцати лет он работал штатным пианистом в лондонском BFI Southbank, играл на всех главных концертных площадках Великобритании и записывал музыку для большого количества немых фильмов. Композитор регулярно выступает за рубежом, и в последние годы его работы получили признание на кинофестивалях в Сан-Франциско, Париже, Каннах, Гонконге, Берлине, Вене и других городах по всему миру. В 2011 и 2012 годах Стивену было поручено сочинить партитуры для гала-концертов Лондонского кинофестиваля. В 2012-м его аккомпанемент для фильма «Рельсы» 1929 года получил главный приз Боннского фестиваля Sommerkino, а в течение шести лет, с 2014 по 2019 годы, он неизменно становился победителем конкурса Silent London.