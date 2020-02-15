Вышла новая биография Дэвида Холмса (David Holmes) в альманахе композиторов.

Дэвид Холмс (David Holmes) невероятно многогранен. Он не только кинокомпозитор, но к тому же диджей и музыкант. Ирландца всегда привлекала именно киномузыка, под влиянием которой он создавал и свои первые сольные альбомы. Визитная карточка Холмса — саундтреки к серии приключенческих криминальных комедий Стивена Содербрега о друзьях Оушена. В общей сложности он написал музыку более чем к 20 картинам.

Подробнее с творчеством ирландского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/holmes