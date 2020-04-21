Певица Эйвор Палсдоттир, больше известная как Eivør, объявила о выходе своего нового альбома, который получил название SEGL. Он увидит свет 18 сентября, а это значит, что российские поклонники артистки в числе первых услышат новый материал в живом исполнении. Подробности о том, что собой представляет новая запись, пока не раскрываются. SEGL выйдет спустя 20 лет после студийного дебюта, который созвучен с именем скандинавской певицы — Eivør Pálsdóttir. Во время недавней домашней интернет-трансляции Эйвор спела акустическую версию ранее неизданной песни, которая предположительно называется Patience и войдет в новый альбом.

Шаманской музыке Eivør на стыке фолка, джаза и электроники свойственна привычная скандинавским артистам меланхолия и мистицизм. В творческом активе белокурой валькирии с голосом невероятной силы — дюжина альбомов и саундтрек к исторической драме BBC/Netflix «Последнее королевство». Ее песни звучат в фильмах «Глубоководный горизонт» Питера Берга, «Молчание» Мартина Скорсезе, трейлере флагманского сериала HBO «Игра престолов».

Загадочная певица с Фарерских островов со своей группой представит мистические, меланхоличные произведения на стыке фолка, джаза и электроники. 9 октября Eivør выступит в Санкт-Петербурге, 10 октября — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/eivor