Софи Хатчингс представила свой новый сольный альбом Scattered On The Wind — это сборник обновленных архивных композиций и новых оригинальных произведений композитора, написанных для фортепиано и струнных, с вкраплениями изящных электронных звуков. Граница между ее мастерством и инструментом такая же незримая, как между песком и водой, когда океанская волна окутывает берег. Океан отражается и в музыке живущей у побережья австралийской пианистки: циклическая природа приливов, сила волн, которая на первый взгляд кажется разрушительной, но при этом сглаживает камни и стекло.

Спустя десятилетие после дебюта Becalmed, обзаведясь большим количеством поклонников со всего мира, Хатчингс больше не является замкнутой в себе юной любительницей фортепиано. «Я вкладываю много эмоциональной энергии в свою музыку — именно поэтому я стеснялась играть на пианино, когда была подростком, — делится откровениями Софи Хатчингс. — Но сегодня я уверена в своем видении. Отчасти благодаря опыту, отчасти благодаря отношениям, которые у меня наладились с моими поклонниками. Они научили меня доверять и верить в то, что я делаю».

Музыка Софи Хатчингс (Sophie Hutchings) ясна, глубока и наполнена красотой. Критики называют ее интимной, созерцательной, порой меланхоличной, но с волнующей красотой. Продолжительный роман уроженки Сиднея с фортепиано начался довольно рано. Будучи ребенком, она играла на инструменте только в семейном кругу или в компании друзей, втайне от других оттачивая мастерство композиции, импровизации и развивая свой фирменный стиль. Сегодня в послужном списке австралийской пианистки и композитора уже шесть альбомов и номинация на престижную награду Australian Music Prize.