Людовико Эйнауди поделился треком «Rose Bay» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди

Людовико Эйнауди поделился треком «Rose Bay» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди16.06.25
Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди поделился новой интерпретацией композиции «Rose Bay», выполненной его сыном, музыкантом и продюсером Лео Эйнауди. Этот трек стал первым опубликованным материалом с предстоящего релиза Einaudi vs Einaudi, который выйдет 29 августа.
Проект Einaudi vs Einaudi — это результат многолетнего творческого взаимодействия между Людовико и Лео. Отец и сын на протяжении нескольких лет работали вместе над различными проектами, включая кинофильмы и совместные музыкальные инициативы. По словам Людовико, между ними сложилось глубокое взаимопонимание, в том числе и на художественном уровне.
«В течение нескольких лет я вел музыкальный диалог с Лео, — отметил композитор. — Мы сотрудничали в разных проектах, фильмах и многом другом. Между нами всегда существовала особая связь. У Лео музыкальная чувствительность, очень близкая к моей, но при этом он обладает собственной, глубоко личной художественной интонацией».
Композиция «Rose Bay» в интерпретации Лео Эйнауди сохраняет мелодическую основу оригинала, представленного на недавнем альбоме Людовико The Summer Portraits, но предлагает иное звучание, акцентируя внимание на современной электронной обработке и более ритмичной структуре.
Релиз Einaudi vs Einaudi обещает стать интересным диалогом поколений, в котором музыкальные идеи Людовико получают новое развитие в интерпретации его сына. Публика сможет оценить полную версию этого проекта уже в конце августа.
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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты «Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах» — оригинальный проект Оркестра Неоклассика по переосмыслению музыки композитора, высоко оцененный самим Людовико Эйнауди. Билеты и информация: https://cagmo.ru/ler
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