Людовико Эйнауди поделился треком «Rose Bay» в интерпретации своего сына, Лео Эйнауди

Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди поделился новой интерпретацией композиции «Rose Bay», выполненной его сыном, музыкантом и продюсером Лео Эйнауди. Этот трек стал первым опубликованным материалом с предстоящего релиза Einaudi vs Einaudi, который выйдет 29 августа.

Проект Einaudi vs Einaudi — это результат многолетнего творческого взаимодействия между Людовико и Лео. Отец и сын на протяжении нескольких лет работали вместе над различными проектами, включая кинофильмы и совместные музыкальные инициативы. По словам Людовико, между ними сложилось глубокое взаимопонимание, в том числе и на художественном уровне.

«В течение нескольких лет я вел музыкальный диалог с Лео, — отметил композитор. — Мы сотрудничали в разных проектах, фильмах и многом другом. Между нами всегда существовала особая связь. У Лео музыкальная чувствительность, очень близкая к моей, но при этом он обладает собственной, глубоко личной художественной интонацией».

Композиция «Rose Bay» в интерпретации Лео Эйнауди сохраняет мелодическую основу оригинала, представленного на недавнем альбоме Людовико The Summer Portraits, но предлагает иное звучание, акцентируя внимание на современной электронной обработке и более ритмичной структуре.

Релиз Einaudi vs Einaudi обещает стать интересным диалогом поколений, в котором музыкальные идеи Людовико получают новое развитие в интерпретации его сына. Публика сможет оценить полную версию этого проекта уже в конце августа.

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