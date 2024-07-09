Композитор Гарри Грегсон-Уильямс напишет музыку для фильма «Гладиатор 2»

09.07.24

Композитор Гарри Грегсон-Уильямс напишет музыкальное сопровождение для фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Это величественные и трогательные произведения, погружающие зрителя в историю Луция, внука императора Марка Аврелия, который становится гладиатором после того, как римская армия вторгается в его страну.

Музыку к первой части фильма «Гладиатор» писали Ханс Циммер и Лиза Джеррард. Главная музыкальная тема фильма, «Now We Are Free», исполняется на вымышленном языке, что добавляет загадочности и интриги. Эта композиция стала символом фильма и завоевала множество наград, включая премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» и BAFTA за лучший саундтрек.

Гарри Грегсон-Уильямс — британский кинокомпозитор, продюсер и дирижёр, родился 13 декабря 1961 года. Он начал свою карьеру в музыке в четырёхлетнем возрасте, когда начал учиться игре на фортепиано. Грегсон-Уильямс известен своими саундтреками к таким фильмам, как «Скала», «Снежное чувство Смиллы», «Матч» и «Жизнь за один день». Он также участвовал в создании музыки для компьютерных игр, таких как серия Metal Gear Solid и Call of Duty 4: Modern Warfare. Подробнее с творчеством композитора можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

Прямо сейчас во многих городах России проходят симфонические концерты по музыке к известным фильмам:

— программа «Саундтреки Эйнауди» по музыке из фильмов «1+1», «Чёрный лебедь», «Это – Англия», «Земля Кочевников» и другие, инфо и билеты https://cagmo.ru/eost;

— программа «Саундтреки Ханса Циммера» по музыке из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Начало», «Гладиатор» и другие, инфо и билеты https://cagmo.ru/hzost.

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