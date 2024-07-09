Композитор Гарри Грегсон-Уильямс напишет музыку для фильма «Гладиатор 2»

Композитор Гарри Грегсон-Уильямс напишет музыкальное сопровождение для фильма «Гладиатор 2» Ридли Скотта. Это величественные и трогательные произведения, погружающие зрителя в историю Луция, внука императора Марка Аврелия, который становится гладиатором после того, как римская армия вторгается в его страну.
Музыку к первой части фильма «Гладиатор» писали Ханс Циммер и Лиза Джеррард. Главная музыкальная тема фильма, «Now We Are Free», исполняется на вымышленном языке, что добавляет загадочности и интриги. Эта композиция стала символом фильма и завоевала множество наград, включая премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар» и BAFTA за лучший саундтрек.