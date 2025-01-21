Людовико Эйнауди рассказал о спасении через музыку и новом альбоме Summer Portraits

Людовико Эйнауди, признанный итальянский композитор, готовится представить свой новый альбом Summer Portraits, релиз которого запланирован на 31 января 2025 года.

Этот альбом стал отражением его ностальгических воспоминаний о летних каникулах детства, проведенных на побережье Тосканы.

В недавнем интервью Эйнауди поделился своими мыслями о музыке как средстве спасения и самовыражения. Он отметил, что его внутренний ритм повлиял на создание «The Summer Portraits», и что композиции альбома связаны с течением времени и стремлением вдохнуть жизнь в невозвратное прошлое.

Вдохновение для создания Summer Portraits пришло к композитору во время семейного отдыха на Средиземном море. В арендованной вилле он обнаружил серию картин, написанных прежней хозяйкой дома в 1950-х годах, изображающих виды из окон без присутствия людей. Эти работы пробудили в композиторе воспоминания о собственных летних днях, наполненных свободой и первыми жизненными открытиями.

Запись альбома проходила в домашней студии Эйнауди в Турине, где он использовал два рояля. Струнные партии, исполненные Королевским филармоническим оркестром, были добавлены позже в студии Abbey Road в Лондоне.

Ведущий сингл альбома, «Rose Bay», сопровождается видеоклипом, состоящим из архивных кадров детства Эйнауди, где он запечатлен семилетним мальчиком. Название композиции отсылает к австралийскому дому его деда, которого композитор никогда не знал.

В поддержку Summer Portraits Людовико Эйнауди планирует обширный тур, включающий пять концертов подряд в лондонском Royal Albert Hall, а также выступления в Эдинбургском замке, Манчестере, Дублине, Абу-Даби и Японии.

Музыка Эйнауди, сочетающая классические корни с элементами поп-музыки, продолжает привлекать молодую аудиторию по всему миру. На недавнем концерте в миланском Teatro Dal Verme большинство зрителей были моложе 30 лет, что свидетельствует о широкой популярности его творчества среди нового поколения слушателей.

Summer Portraits обещает стать значимым дополнением к богатой дискографии Людовико Эйнауди, предлагая слушателям музыкальное путешествие по его самым дорогим летним воспоминаниям.