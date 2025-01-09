Людовико Эйнауди поделился новой композицией «Jay» c альбома The Summer Portraits

Людовико Эйнауди поделился новой композицией «Jay» c альбома The Summer Portraits09.01.25
Итальянский композитор Людовико Эйнауди поделился синглом «Jay» (в переводе с англ. — «сойка») с его нового альбома The Summer Portraits, релиз которого запланирован на 31 января. Этот трек, наполненный теплотой и ностальгией, уже доступен для прослушивания на стриминговых платформах.
Эйнауди рассказал, что вдохновение для композиции пришло из наблюдений за природой в сельской местности. «Несколько лет назад красивая, яркая сойка каждый день прилетала к моей матери в деревню. Теперь, когда я приезжаю туда, сойка прилетает ко мне. Я всегда задаюсь вопросом: это та же самая птица или её родственник?» — поделился композитор. Эта личная история нашла отражение в мелодии, которая передает ощущение связи с природой и течением времени.
Грядущий альбом The Summer Portraits станет очередным шагом в творчестве Эйнауди, который славится своей способностью соединять классическую традицию с современным звучанием. Каждая композиция из альбома обещает быть своеобразным музыкальным портретом лета — времени, которое для композитора связано с покоем, воспоминаниями и наблюдением за красотой окружающего мира.
Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts
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