Людовико Эйнауди поделился новым произведением «Punta Bianca» с альбома The Summer Portraits

Итальянский композитор Людовико Эйнауди выпустил новое произведение «Punta Bianca», которое стало частью его грядущего альбома The Summer Portraits. Этот трек — эмоциональное музыкальное путешествие, вдохновленное летними воспоминаниями о природе, свободе и гармонии с окружающим миром.

В описании своего альбома Эйнауди поделился, что работа над ним стала для него способом обратиться к детским и юношеским воспоминаниям о лете, времени, когда дни казались месяцами, а месяцы — годами. Он рассказал:

«Я начал думать о своих летах, времени, когда вся моя жизнь была тесно связана с чувствами. Каждое утро приносило новые открытия, а природа становилась неотъемлемой частью этих впечатлений. Мы были едины с природой».

Сопровождающий композицию видеоклип продолжает раскрывать тему единения с природой. Кадры передают всю силу и красоту движущейся воды и показывает поверхность моря, волны и подводный мир. Эти визуальные образы усиливают настроение трека, делая его ещё более живым и эмоциональным.

Альбом The Summer Portraits включает в себя композиции, отражающие личные переживания композитора, связанные с разными аспектами природы и жизни. По словам Эйнауди, каждая работа из альбома — это портрет эмоций и мгновений, прожитых летом.

Композиция «Punta Bianca» уже доступна на стриминговых платформах, а полный альбом The Summer Portraits выйдет 31 января 2025 года.