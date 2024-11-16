Людовико Эйнауди исполнил «I Giorni» на лондонском вокзале

Недавно на лондонском вокзале Сент-Пакрас Людовико Эйнауди исполнил одну из своих самых известных композиций, «I Giorni», а также несколько произведений из своего нового альбома The Summer Portraits, релиз которого запланирован на 31 января 2024 года. Это выступление состоялось между двумя его аншлаговыми концертами в Лондонском Палладиуме и добавило спокойствия и красоты в атмосферу оживленного вокзала.

Сент-Панкрас давно известен своими музыкальными событиями: публичное исполнение музыки на рояле в его зале превратилось в часть культурной традиции. На этом вокзале в разное время выступали такие музыканты, как Ланг Ланг, Джон Ледженд, Алиша Киз и Нора Джонс. Общественные пианино были впервые установлены здесь в 2012 году в рамках фестиваля City of London Festival, и с тех пор они остаются доступными для всех желающих.

Участие в подобных культурных акциях, как отметил коммерческий директор вокзала Венди Спинкс, помогает создавать живую и вдохновляющую атмосферу для путешественников и посетителей. Сюрприз от Эйнауди стал очередным примером того, как музыка может объединять людей и дарить позитивные эмоции.

Для тех, кто пропустил это уникальное выступление, его можно посмотреть на платформе BBC iPlayer. Выступление на вокзале Сент-Панкрас стало еще одной яркой страницей в творческой биографии Людовико Эйнауди и доказательством силы музыки, способной вдохновлять даже в самых неожиданных местах.