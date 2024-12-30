Людовико Эйнауди хотел бы пригласить на ужин Пола Маккартни, Бетховена и Баха

Людовико Эйнауди хотел бы пригласить на ужин Пола Маккартни, Бетховена и Баха30.12.24
Итальянский композитор и пианист Людовико Эйнауди, известный своим уникальным стилем и глубокими музыкальными произведениями, в интервью для Grains рассказал о своей мечте пригласить на ужин трех великих музыкантов — Пола Маккартни, Людвига ван Бетховена и Иоганна Себастьяна Баха.
Первым гостем, по словам Эйнауди, стал бы Пол Маккартни — культовая фигура мировой музыки. «Я думаю, он веган или вегетарианец, поэтому я бы приготовил для него овощи из моего сада в сельской местности», — поделился композитор.
Вторым приглашенным Эйнауди видит Людвига ван Бетховена. «Я не думаю, что Бетховен был бы вегетарианцем, судя по его музыке. Ему бы понравилось что-то, приготовленное в духовке, возможно, с картофелем. Он немец, так что, вероятно, картошка пришлась бы ему по вкусу», — размышляет Эйнауди.
Третьим гостем стал бы Иоганн Себастьян Бах — символ духовной глубины и гармонии. «Я бы приготовил что-то вроде бульона, очень чистого и ароматного, создавая нечто вроде духовного блюда», — говорит Эйнауди.
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Людовико Эйнауди (Ludovico Einaudi) вне всяких сомнений — один из самых выдающихся представителей неоклассики. Каждый его альбом получает мировое признание. Жизнеутверждающие и пронзительные мелодии итальянца звучат в культовых фильмах «1+1», триумфаторе «Оскара» «Земля кочевников», «Черный лебедь» Даррена Аронофски, «Я все еще здесь» и «Мамочка» Ксавье Долана. Композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
Прямо сейчас во многих городах России проходят концерты оркестра CAGMO «Саундтреки Эйнауди при свечах» по мотивам творчества великого композитора в исполнении струнного оркестра и фортепиано. Билеты и информация: https://cagmo.ru/concerts
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