Итальянский композитор Бруно Бавота анонсировал выход своего нового альбома When We Collide и первого одноимённого трека:

«Сегодня я рад поделиться с вами произведением When We Collide! Композиция начинается с нежных звуков пианино, которые постепенно создают атмосферу саморефлексии и меланхолии. По мере развития трека к нежной игре на пианино присоединяются красивые аккорды Лауры Масотто. Трек доступен на всех цифровых площадках через Believe. Наслаждайтесь!»