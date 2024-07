Помимо 23 произведений композиторов Сусаку Утияма (Shusaku Uchiyama) и Нао Сато (Nao Sato) в саундтрек видеоигры Resident Evil Village также вошло произведение Марцина Пшибыловича и финальная песня Брайана Д’Оливьера (Brian D’Oliveira) под названием Yearning for Dark Shadows, которую исполнила Ага Уджма (Aga Ujma).

Resident Evil Village — новая часть культовой игры жанра survival horror. Спустя несколько лет после событий предыдущей игры главный герой Итан Уинтерс и его жена Миа обосновались на новом месте, вдали от ужасов прошлого. Но не успели супруги насладиться безмятежной жизнью, как их вновь постигла трагедия. Загадочная деревня кишит новыми безжалостными врагами, и они будут охотиться за Итаном на каждом шагу, пока он пытается понять очередной кошмар.

Марцин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) известен в первую очередь как музыкальный руководитель и ведущий композитор серии игр The Witcher («Ведьмак») и Cyberpunk 2077, а также как звукорежиссер игры The Vanishing of Ethan Carter. Вместе с тем он написал музыку к популярному польскому сериалу «Корона королей» и еще дюжины кинопроектов. Тонкая звукорежиссерская работа Пшибыловича дополняет завораживающую атмосферу и управляет эмоциями игрока. Подробнее с творчеством Марцина Пшибыловича можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.