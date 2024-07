Ансамбль Echo Collective, известный своим тесным сотрудничеством с композитором Йоханом Йоханнссоном и проектом A Winged Victory For The Sullen, выпустил свой первый в истории альбом под названием The See Within. Восемь авторских произведений написаны для скрипки, альта, виолончели, арфы и фортепиано с магнитным резонатором (MRP). По словам основателей ансамбля Нила Лейтера (Neil Leiter) и Маргарет Херман (Margaret Hermant), все звуки на альбоме естественные и записаны в реальном времени без какой-либо обработки или постпродакшна, кроме реверберации.

«Заглянуть внутрь себя, обнаружить близость и звук, которым вы хотите поделиться, — объясняет Херман. Название альбома отдает дань уважения танцевальной пьесе Лизбет Грувес «Море внутри», прекрасное выражение того, как люди выступают вместе, инстинктивно, но также и органично». Напомним, в прошлом году музыканты Echo Collective записали посмертный альбом Йохана Йоханнсона 12 Conversations with Thilo Heinzmann.

Echo Collective — бельгийский ансамбль, известный своим тесным сотрудничеством с композитором Йоханом Йоханнссоном и проектом A Winged Victory For The Sullen композиторов Адама Уилци и Дастина О’Хэллорана. Помимо собственных проектов, он сотрудничает со многими современными композиторами и группами в рамках выступлений и записи музыки к фильмам. Коллектив также записывал музыкальное сопровождение для постановок танцевальной компании Уэйна МакГрегора, альтернативные версии альбомов групп Erasure и BURZUM. Звучание, к которому стремятся Echo Collective, подразумевает абсолютную естественность и никакой постобработки, что с лихвой компенсируется широким эмоциональным спектром задействованных в аранжировке инструментов.