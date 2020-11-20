Уединившись в своей студии, в последнее время немецкий композитор слушал старые записи, исследовал собственные архивы и вдохновлялся самыми разными жанрами и музыкантами. Некоторое время назад у него подвернулся шанс познакомиться с историческими записями Людвига ван Бетховена, выполненными на шеллаковых дисках 1920-х годов. Кристиан Лёффлер попытался найти звуки и мелодии, которые он мог бы перенести в свою творческую вселенную. Музыкант переработал четыре произведения великого классика для мини-альбома под названием Parallels: Shellac Reworks (Beethoven), в который помимо уже вышедшего сингла Pastoral войдут Fate, Funebre и Freiyheit.

«Музыка Бетховена на самом деле очень человечна и доступна, но после десятилетий переигрывания и чрезмерного осмысления сильно оторвалась от реальности, — утверждает Кристиан Лёффлер. — Я хочу вернуть ее к первозданным чувствам. С помощью синтезатора и фортепиано я искал мелодии и звуки, которые сохранили первоначальную идею, но перенесли бы ее в мою вселенную; короткие ностальгические отрывки, которые бы связали эпоху великого классика с моей музыкой». Новый мини-альбом Parallels: Shellac Reworks (Beethoven) увидит свет 27 ноября.

Мягкая, пульсирующая электроника, пронизанная меланхолией и теплотой — звучание, вокруг которого выстраивает свою уютную музыкальную вселенную Кристиан Лёффлер (Christian Löffler). Его работы посвящены уединению с природой и одиночеству, глубину которого часто подчеркивают струнные. Вопреки синтезаторам музыка композитора не звучит искусственно — она живая и затрагивает самые потаенные уголки души.