Дэвид Невью поделился новой композицией «The Old Rugged Cross»

Американский композитор и пианист Дэвид Невью, известный своими лиричными инструментальными работами, выпустил новую композицию — авторскую аранжировку классического христианского гимна «The Old Rugged Cross». Сингл уже доступен для прослушивания на всех ведущих музыкальных платформах.

Композиция The Old Rugged Cross — один из самых узнаваемых христианских гимнов XX века, написанный в 1912 году Джорджем Бенардом. В интерпретации Невью произведение приобрело мягкое, созерцательное звучание, типичное для его фирменного стиля, в котором сочетаются элементы минимализма, неоклассики и духовной медитативности.

Дэвид Невью известен своей способностью придавать традиционным мелодиям новое звучание за счёт тонкой фортепианной фактуры. Его подход часто сравнивают с творчеством таких композиторов, как Джордж Уинстон и Людовико Эйнауди, однако Невью отличает особая интонационная выразительность и стремление к внутреннему спокойствию.

Подробнее с творчеством Дэвида Нэвью можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.