Этой весной композитор Питер Грегсон (Peter Gregson) принял участие в необычном проекте. Его произведение Bach Recomposed: Cello Suites, Gigue 6.6 стало саундтреком к двухминутному фильму “The Unexpected Wonders” постановщика Паоло Соррентино (Paolo Sorrentino).

Питер признался в своем интервью: «Для меня большая честь, что Bulgari x Paolo Sorrentino решили использовать мою сюиту для виолончели в этой кампании!»

Паоло Соррентино – режиссер, известный по фильмам «Великая красота», «Молодость», а также сериалу «Молодой Папа».

Питер Грегсон – британский виолончелист и композитор, выпусник Королевской академии музыки. Наиболее известны за саундтреки к «Версальскому роману», сюиты для виолончели Баха, написанные XVII веке, и аранжировки для Rag’n’Bone Man и группы Public Service Broadcasting. Подробнее с творчеством Питера Грегсона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.