Композитор Флориан Кристл сообщил о выходе нового альбома Donau

04.08.24

Композитор Флориан Кристл поделился радостной новостью о скором выходе своего нового альбома под названием Donau. Уже сегодня он готов поделиться новым треком Liszt Variation!

«Информация об альбоме будет в ближайшие пару недель. Но сейчас я просто хочу пригласить вас послушать и надеюсь, что вам понравится!»

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла (Florian Christl) демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Пианист-самоучка родом из баварской глубинки никогда не изучал композицию и сольфеджио — он просто садится за инструмент и пишет вдохновляющие, полные любви, надежды, тоски мелодии, которые, словно сон душу, отправляют мысли и эмоции в свободный полет. Кристл твердо убежден — музыку нельзя подчинить определенным законам или построить по четко заданной схеме. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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