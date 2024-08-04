Композитор Флориан Кристл сообщил о выходе нового альбома Donau

Композитор Флориан Кристл поделился радостной новостью о скором выходе своего нового альбома под названием Donau. Уже сегодня он готов поделиться новым треком Liszt Variation!

«Информация об альбоме будет в ближайшие пару недель. Но сейчас я просто хочу пригласить вас послушать и надеюсь, что вам понравится!»